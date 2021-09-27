482 человека скончались в Казахстане от коронавируса после вакцинации – Цой

482 вакцинированных казахстанца скончались от коронавируса за период с февраля по август - это менее одной тысячной от общего числа вакцинированных. К 1 сентября в Казахстане, по официальным данным, было вакцинировано более 6,7 млн. человек. Об этом в понедельник в ходе брифинга в правительстве сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«С 1 февраля на конец августа текущего года у нас количество вакцинированных граждан, которые скончались, составило 482 человека, что от общего количества умерших от коронавируса составляет порядка 5%», - сказал Цой.

Ранее Минздрав сообщал, что с 1 февраля по 31 июля в Казахстане скончались 115 вакцинированных казахстанцев. Таким образом, в августе скончались 367 граждан.

«482 человека – это те, кто был полностью вакцинированы. И данные граждане учитывались с февраля по август месяц. У нас был подъем заболеваемости и основная летальность в июле – августе, поэтому такая разница. При этом мы видим, что подавляющее большинство граждан скончались именно не вакцинированные. На этом я прошу сделать акцент», - добавил глава Минздрава.

Цой не представил подробной статистики о том, какими вакцинами были привиты умершие. Ранее в ведомстве также заявляли, что не проводят расследования, был ли реальным или фиктивным паспорт вакцинации у тех, кто скончался и при этом официально был вакцинирован. Проблема с поддельными паспортами вакцинации остается актуальной с июня, когда были подтверждены первые случаи их фальсификации.