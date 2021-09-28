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Арон Атабек находится в больнице
Арон Атабек, поэт и диссидент, в учреждении АП-162/1 в Павлодаре. Фото участников НПМ

Правозащитники сообщили, что осужденный поэт и диссидент Арон Атабек госпитализирован в больницу. При этом, по данным «Радио Азаттык», он находится в медучреждении уже около недели.

Причины госпитализации неизвестны, комитет уголовно-исполнительной системы на звонки Vласти не ответил.

Арон Атабек уже более 15 лет находится за решеткой. После событий в «Шаныраке» в Алматы в 2008 году он был осужден на 18 лет. Представители гражданского общества с недавнего времени выражают обеспокоенность состоянием его здоровья. В августе этого года после встречи с Атабеком в тюрьме участники Национального превентивного механизма сообщили, что состояние поэта значительно ухудшилось.

На прошлой неделе правозащитники направили в администрацию президента Казахстана петицию с призывом помиловать Атабека. Она набрала около 2,5 тыс. подписей, но власти пока никак не отреагировали на петицию.

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