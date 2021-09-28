Токаев поручил разработать новую стратегию развития МСБ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на VIII Съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» заявил, что необходимо начать переход от прямой поддержки бизнеса к стимулированию качественных изменений в конкурентоспособности, эффективности и производительности предприятий. Он назвал создание современной предпринимательской экосистемы основным совместным приоритетом правительства и «Атамекен» в постпандемический период, сообщает Акорда.

«Правительству совместно с «Атамекен» следует разработать новую стратегию развития МСБ, предусматривающую переход от прямой, по сути, безадресной, поддержки и субсидирования бизнеса к более рыночным инструментам и подходам. Давней и пока не решенной проблемой является то, что, несмотря на общий рост количества МСБ, сохраняется низкая доля средних компаний. А ведь именно они более устойчивы и конкурентоспособны. В связи с этим требуются новые регулирующие и стимулирующие меры для перехода малого бизнеса в категорию среднего. Поручаю правительству совместно с «Атамекен» до конца текущего года принять Концепцию развития МСБ до 2030 года», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что стране нужна новая регуляторная политика, и предстоит переход от жесткого регулирования к стимулированию деловой активности бизнеса, саморегулированию и так называемому «smart regulation». Токаев напомнил, что по его поручению в мажилис внесен законопроект по внедрению регулирования «с чистого листа», основными новеллами которого станут принцип «one in two out» – отмена двух действующих требований при введении одного нового; создание Реестра исчерпывающих обязательных требований для недопущения избыточного регулирования; внедрение института регуляторной апелляции, то есть механизма внесудебного пересмотра неэффективных требований по жалобам предпринимателей; введение инструмента экспериментального правового режима для апробирования новых регуляторных механизмов.

«Закон должен быть принят до конца 2021 года. Всю подзаконную базу следует подготовить к внедрению этого принципа с 2023 года. Прошу правительство готовить ее в тесном сотрудничестве с Национальной палатой», - поручил Глава государства.

Он также считает, что развитие казахстанского содержания остается одним из приоритетов экономической политики Казахстана, а одной из важных задач дальнейшей индустриализации страны является обеспечение доступным сырьем отечественных обрабатывающих предприятий. Поэтому по поручению президента до конца года будет принят закон «О промышленной политике», который направлен на решение этой давней проблемы.