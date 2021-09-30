Закрепить статус журналистов и принять в Казахстане соответствующий закон предлагает сенатор

Сенатор Нурторе Жусип считает, что в Казахстане необходимо разработать специальный закон «О статусе журналистов» и новый национальный план развития информационной сферы на 2021-2025 годы. С соответствующим запросом на имя премьер-министра Аскара Мамина депутат обратился в четверг в ходе пленарного заседания палаты.

«Сегодня положение журналистов в законодательстве не определено, вследствие чего неизвестно: журналист – государственный служащий, гражданский служащий или лицо, не имеющее категорию предпринимателя. В законе о Трудовом кодексе нет статьи о статусе и гарантиях журналистов. Более конкретно в статье 20 закона “О СМИ” прописаны только десять прав, и в статье 21 – пять обязанностей журналиста. В Трудовом кодексе нет ни слова о статусе, нет даже раздела “трудовые права журналистов”. В сфере доступа к информации имеются вопросы, требующие отдельного регулирования», - сказал Жусип.

По его словам, некоторые чиновники не готовы ответить на вопросы журналистов на профессиональном уровне во время чрезвычайных ситуаций. При этом воспрепятствование корреспонденту, осуществляющему профессиональную деятельность, означает лишение народа и государства возможности получать информацию. Он привел практику Российской Федерации, где за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов или за нападения на журналистов предусмотрена ответственность до шести лет лишения свободы.

«В Казахстане на 100 тысяч жителей приходится 445 сотрудников полиции. Как пишет британское издание The Sunday Times, вероятность возникновения стрессовой ситуации у журналистов выше, чем у обладателей таких профессий, как военный-летчик, таксист, пожарный. Особенно в моменты возникновения конфликтов, социальных напряжений жизни журналистов грозят большие опасности. Около 200 журналистов и писателей погибли во время пандемии. В США зарплата журналистов колеблется от 28 тыс. долларов до 75 тыс. (долларов – V) в год. В Турции существует ряд социальных льгот для журналистов, в РФ понимают вопросы предоставления льгот в обеспечении мобильной связью, транспортом и другое. В Азербайджане действует фонд государственный по поддержке СМИ. (…) У нас о такой ситуации можно только мечтать», - добавил депутат.

Он отметил, что молодые журналисты с маленькими детьми «скитаются по съемным квартирам», не могут участвовать в жилищных программах страны и никак социально не защищены. 30 лет назад в Алматы построили дом для журналистов, и депутат предложил строительным компаниям столицы «возродить такой опыт».

«Уважаемый Аскар Узакпаевич, отечественные масс-медиа должны стать действенным инструментом в концепции “слышащего государства”. Пришло время предоставить журналистам реальный статус, такой как у судов, прокуратуры, МВД, адвокатов, нотариусов. Необходимо разработать новый национальный план развития информационной сферы на 2021-2025 годы. Для этого необходимо принять специальный закон “О статусе журналистов”», - в этой связи попросил Жусип.