Ранее она была зампредом банка
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Председателем правления «Нурбанка» стала Гульнара Мусатаева
фото с сайта kapital.kz

Председателем правления «Нурбанка» избрана Гульнара Мусатаева, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.

«АО "Нурбанк" уведомило KASE о том, что решением совета директоров от 28 сентября 2021 года Мусатаева Г.А. избрана председателем правления банка», - говорится в сообщении.

Гульнара Мусатаева ранее занимала должность заместителя председателя правления «Нурбанка».

Напомним, что Агентство по регулированию финрынка дало согласие Эльдару Сарсенову на приобретение статуса крупного участника «Нурбанка» Он приобретет 100% доли участия в компании JP Finance Group, которая контролирует 87,87% доли в «Нурбанке». Пост председателя правления банка он занимал с ноября 2015 года. До этого момента конечным владельцем «Нурбанка» был Рашит Сарсенов – отец Эльдара Сарсенова. Помимо «Нурбанка», он также контролирует активы в нефтяном секторе, металлургии, ритейле. Он также владеет компаниями по производству воды, вина и отелем на Каспии. Forbes Kazakhstanоценивает состояние Сарсенова-старшего в $810 млн.

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