Известно о трех фактах продажи таких документов
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Сотрудники медучреждения в Туркестанской области подозреваются в подделке паспортов вакцинации
фото Тамары Вааль

Сотрудники медучреждения в Туркестанской области подозреваются в реализации поддельных паспортов вакцинации от коронавируса, сообщает «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции региона.

«В дежурную часть Казыгуртского РОП поступили оперативная информация о том, что трое местных жителей оформили поддельные паспорта вакцинации. Получив сообщение, стражи порядка провели комплекс необходимых всесторонних мероприятия по выяснению всех обстоятельств. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Казыгуртского РОП установили двух работников одного из медучреждений, которые пользуясь служебным положением, занимались изготовлением и реализацией поддельных паспортов вакцинации», - говорится в сообщении.

Подозреваемых доставили в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, по данному факту проводится возбуждено уголовное дело по ст. 385 УК РК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Пока установлено, что поддельные паспорта вакцинации реализованы 3 местным жителям. Расследование продолжается.

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