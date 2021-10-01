Задержано экс-руководство филиала «Правительства для граждан»
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В Костанайской области выдавали фиктивные документы о сдаче экзаменов на знание ПДД
фото с сайта ng.kz

В Костанайской области выдавали фиктивные документы о сдаче экзаменов на вождение. По подозрению в этом задержано экс-руководство филиала «Правительства для граждан», сообщает антикоррупционная служба.

«В Костанайской области задержаны бывшие руководители подразделений НАО “Государственная корпорация “Правительство для граждан по Костанайской области”. Они подозреваются в создании и руководстве организованной группой, которая за денежное вознаграждение выдавала гражданам бланки прохождения теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения, без фактической их сдачи», - говорится в сообщении.

Как отметили в антикоррупционной службе, в результате к вождению допущены водители, не знающие правил дорожного движения, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.

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