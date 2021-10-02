Саакашвили объявил голодовку в тюрьме Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был накануне задержан в Тбилиси. Нынешний президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что ее офис не будет просить помилования для задержанного бывшего лидера страны. Вскоре после задержания представитель Саакашвили Нино Ломджария заявила, что он объявляет голодовку и требует встречи с консулом Украины, гражданином которой он является, сообщает Русская служба ВВС .

«Как заявил Михаил Саакашвили, его задержали сегодня (1 октября – V), в Тбилиси, в одном из жилых домов. По его словам, он находился один. Его задержала полиция. Он не оказывал сопротивления, соответственно, сила во время задержания не применялась, как и после», - сказала Ломджария журналистам.

Как заявлял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вечером в пятницу, правоохранительные органы страны «имели предварительную информацию о его передвижениях, начиная с Украины, в направлении Грузии, и этот процесс был под полным контролем».

Перед этим Саакашвили в Facebook призвал своих сторонников идти 2 октября на местные выборы, а в воскресенье отправиться в поход в направлении Тбилиси, чтобы «защитить результаты выборов». Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к одной из таких колонн.

«Если до этого узурпаторское правительство сможет меня задержать, это должно еще больше увеличить нашу силу. В любом случае я отступать не намерен - и, надеюсь, что вы тоже», - писал он.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него в стране было возбуждено четыре уголовных дела. Политик жил на Украине, там он некоторое время занимал пост главы администрации Одесской области. В мае 2015 года он получил украинское гражданство, в июле 2017 года президент Петр Порошенко своим указом гражданства его лишил, тогда Саакашвили находился в США, но украинский паспорт ему вернул новый президент страны Владимир Зеленский, после чего Саакашвили вернулся на Украину.

27 сентября Саакашвили объявил, что 2 октября, когда в Грузии будут завершаться выборы в органы местного самоуправления, он прибудет в Тбилиси.