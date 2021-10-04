За сутки в Казахстане выявлено 1,7 тыс. новых случаев COVID-19

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 892 710 случаев.

За сутки в Алматы зарегистрировано 429 случаев КВИ, в столице – 288, в Карагандинской области – 179, в Алматинской области – 133, в Павлодарской области – 122, в Костанайской области – 107, в Восточно-Казахстанской области – 100, в Северо-Казахстанской области – 72, в Акмолинской области – 53, в Западно-Казахстанской области – 51, в Жамбылской области – 47, в Актюбинской области – 38, в Шымкенте – 28, в Туркестанской области – 26, в Атырауской области – 23, в Кызылординской области – 17, в Мангистауской области – 4.