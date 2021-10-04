Названы лауреаты Нобелевской премии 2021 года в области физиологии и медицины

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2021 год стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян.

Им присудили Нобелевскую премию за открытие рецепторов температуры и давления.

«Способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима нам для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. Мы воспринимаем такие ощущения как должное, как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и давление? Ответ на этот вопрос дали лауреаты Нобелевской премии этого года... Их революционные открытия позволили нам понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему», - цитирует РБК заявление Нобелевского комитета.

Напомним, что в прошлом году премия в этой номинации была присуждена американским ученым Харви Альтеру, Чарльзу Райсу и британскому ученому Майклу Хоутону за открытие вируса гепатита C.