Казахстан будет поставлять QazVac в Афганистан и другие мусульманские страны – Токаев

Казахстан будет поставлять отечественную вакцину от коронавируса QazVac в качестве гуманитарной помощи в Афганистан и другие мусульманские страны, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения биофармацевтического завода иммунобиологических препаратов Otarbiopharm в Жамбылской области, сообщает Акорда.

«Это очень нужное производство для нашей страны. Основная работа выполнена. В следующем году мы продолжим выпуск. Эту вакцину мы будем направлять в качестве гуманитарной помощи в Афганистан и другие мусульманские страны. Наша вакцина получает признание в мире, за что я благодарю вас. Это очень сложный производственный процесс. На запуск подобного предприятия за рубежом уходит три-четыре года, а мы смогли наладить работу за 9 месяцев», - заявил Токаев.

Как доложил президенту генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции, вакцины против гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других инфекционных заболеваний. Планируется ежегодно производить от 30 до 60 млн доз биофармацевтических препаратов. Общая стоимость проекта – 15,6 млрд тенге. 16 сентября был запущен промышленный розлив в объеме 100 тысяч доз.

Также президенту показали технологическую линию производства вакцин, лабораторное оборудование и мобильные реакторы.

Недавно вакцина QazVac получила сертификт ТОО «Халал даму» Духовного управления мусульман Казахстана.

В новость в 17:16 внесены изменения: пресс-служба президента откорректировала сообщение на сайте Акорды - вакцину будут поставлять в Афганистан, а не в ОАЭ.