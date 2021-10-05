В Алматы ожидается снег

В Алматы в ночь на среду ожидается дождь с переходом в снег. В этой связи акимат города призвал владельцев машин сменить летние шины на зимние.

«В ночь с 5 на 6 по 7 октября в городе Алматы с перерывами ожидается выпадение осадков в виде дождя с переходом в снег с понижением температуры воздуха до 0+4 градусов, в период которых прогнозируются гололедные явления. В этой связи рекомендуем владельцам автомобилей заменить летние шины на зимние. Во избежание опозданий на работу просим автолюбителей и пешеходов утром заблаговременно выйти из дома», - говорится в сообщении.

Власти города также призвали водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений, а пешеходов – соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололедной пленки.

Вместе с тем город готов к выпадению снега, заверили в акимате: «Управлением жилищной политики произведена проверка готовности производственных баз и специализированной техники по уборке снега в зимний период 2021-2022 годов. Для уборки дорог планируется задействовать 1 038 единиц спецтехники. Численность дорожных рабочих составляет 1 400 человек. Дополнительно на зимний период планируется привлечь около 1 200 дорожных рабочих. Таким образом, общее количество рабочих составит 2 600 человек».

При этом переоборудование техники на зимний режим работы будет поэтапным, в зависимости от погодных условий. На случай обильных снегопадов заключены договоры с 18 строительными организациями на аренду 150 единиц дополнительной техники — самосвалы, погрузчики. Также, по данным акимата, уже закуплены противогололедные материалы.