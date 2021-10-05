Неиспользуемые боеприпасы со складов будут вывозить на военные полигоны и уничтожать – Минобороны

Министр обороны Мурат Бектанов провел аппаратное совещание, на котором обсудили актуальные вопросы жизнедеятельности армии, а также ход проверки складов боеприпасов. По промежуточным результатам инспектирования, основным нерешенным вопросом в настоящее время является утилизация боеприпасов, признанных в результате инвентаризации как неиспользуемое военное имущество.

Как сообщается на сайте Минобороны, в соответствии с законодательством, работу по утилизации боеприпасов проводит уполномоченный орган – министерство индустрии и инфраструктурного развития, а возможности по уничтожению боеприпасов у подведомственных ему организаций ограничены. В связи с этим министерство обороны вынуждено годами хранить неиспользуемое военное имущество на складах и базах. Но в целях обеспечения безопасности хранения боеприпасов 30 сентября принято постановление правительства, в соответствии с которым МИИР совместно с Минобороны организуют работу по вывозу неиспользуемых боеприпасов со складов на военные полигоны и уничтожит их. Непосредственный порядок действий определит совместный приказ двух министерств.

Вместе с тем Бектанов обратил внимание главнокомандующих и командующих на качественную организацию итоговой проверки войск. Она началась 4 октября, и в течение трех недель все военнослужащие должны сдать зачеты по предметам обучения и подтвердить свою профессиональную компетентность. Это, как отметил министр, станет основной составляющей оценки боевой подготовки за учебный год. Также будут проверены состояние боевой готовности, противодиверсионной и противопожарной безопасности воинских частей. Кроме того, руководителем оборонного ведомства даны указания оценить работу командиров всех степеней по состоянию воинской дисциплины во вверенных им соединениях, частях, подразделениях.

«В случае системных упущений в поддержании правопорядка среди подчиненных, по каждому должностному лицу должны приниматься меры дисциплинарного характера, вплоть до снижения в должности и увольнения из рядов Вооруженных сил», - подчеркнул глава Минобороны.