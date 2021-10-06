За сутки в Казахстане зарегистрировано 235 случаев коронавирусной пневмонии

На 4 октября в Казахстане зарегистрировано 235 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, скончались 7 человек, 385 человек выздоровели.

Всего с 13 марта прошлого года зарегистрировано 76 517 случаев пневмонии, с летальным исходом – 4 875, выздоровели 63 902 человека.

От коронавирусной инфекции на 4 октября скончались 39 человек, а всего за время пандемии – 11 389.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 56 708 человек (48 968 КВИ+ и 7 740 КВИ-), из них в стационарах – 9 551, на амбулаторном уровне – 47 157. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 748 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 202 пациента, на аппаратах ИВЛ – 125 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 972 679.