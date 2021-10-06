Мажилис взял в работу законопроект об ответственном обращении с животными

В среду в ходе пленарного заседания мажилис взял в работу проект закона «Об ответственном обращении с животными» и сопутствующие ему поправки. Документами закрепляются требования при обращении с животными, устанавливается запрет на пропаганду жестокого обращения и ужесточается наказание, в том числе уголовное.

«Проект закона “Об ответственном обращении с животными” разработан в целях регулирования общественных отношений, возникающих при повседневном взаимодействии людей с различными категориями животных. Основными задачами проекта закона являются: установление общих и специальных требований при обращении с животными, защита животных от жестокого обращения, страданий и гибели, жестокого умерщвления животных, укрепление нравственности и гуманности в обществе, открытость информации в области регулирования численности бродячих животных», - сказал депутат мажилиса Александр Милютин.

Кроме того, по его словам, законопроектом вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными как в СМИ, так и в целом.

Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными» предусмотрены поправки в статью 316 УК РК, которые «направлены на усиление уголовной ответственности за жестокое обращение с животными путем увеличения санкции, а также перевод данного проступка в категорию преступлений средней тяжести», уточнил депутат. В законах «О местном государственном управлении и самоуправлении», «О ветеринарии» и «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» предусматривается расширение компетенции маслихатов акиматов по регулированию вопросов умерщвления животных, устанавливается перечень животных, подлежащих отлову и умерщвлению, а также совершенствование законодательства по вопросам контрольно-надзорных функций. А законопроектом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными» предусматривается введение административной ответственности за жестокое обращение с животными и за нарушение законодательства в сфере обращения с животными.

«Устанавливается административная ответственность за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, наделение соответствующими компетенциями органы внутренних дел, уполномоченного органа в области лесного, рыбного и охотничьего хозяйства и местных исполнительных органов», - заключил Милютин.

В феврале этого года министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что внесло в генеральную прокуратуру поправки в законодательство по ужесточению ответственности за издевательства над животными и получило ободрение. В частности, МВД предложило ужесточить две статьи Уголовного кодекса – 313 и 316, и статью 408 Кодекса об административных правонарушений. По статье 313 УК РК было предложено увеличить размер штрафа с 2000 до 5000 МРП, общественные работы – с 600 до 1000 часов, ограничение либо лишение свободы с двух до пяти лет. По статье 316 УК РК предлагалось добавить «корыстные побуждения с целью причинения боли или мучений животному» и расширить круг квалифицирующих признаков жестокого обращения – совершенные группой лиц по предварительному сговору в отношении нескольких животных. Кроме того, МВД предложило перевести из преступления небольшой тяжести в средней тяжести признаки с применением садистских методов в присутствии малолетних, и назначать наказание до пяти лет лишения свободы, а также снизить возраст наступления уголовной ответственности с 16 до 14 лет, а само преступление перевести из категории уголовных проступков в преступление средней тяжести. Из статьи 408 Кодекса об административных правонарушениях МВД считает необходимым исключить предупреждение, по части второй увеличить штраф с 10 до 20 МРП.