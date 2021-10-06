В акимате Алматы назвали причины утреннего сбоя в работе общественного транспорта

Сегодня утром в Алматы на нескольких маршрутах сократилось количество автобусов, а троллейбусы не вышли на линии вовсе. В акимате Алматы объяснили причины сбоя в работе общественного транспорта только вечером.

«6 октября в связи с выпадением осадков и понижением температуры в Алматы в утреннее время наблюдались сбои в интервале движения общественного транспорта. Уменьшение количества автобусов до 94% в утреннее время связано с сгущением дизельного топлива из-за наступивших низких температур. Плановый выпуск на некоторых маршрутах был восстановлен к 08:00», - говорится в сообщении.

В акимате отметили, что перевозчики заказали доставку межсезонного топлива по ежегодному плану к 15 октября, а управлением городской мобильности и перевозчиками принимаются комплексные меры по обеспечению планового выхода автобусов на маршруты.

«Также 6 октября на одной из подстанций (№16) вышел из строя силовой кабель. В результате было нарушено движение троллейбусных маршрутов по улицам Шаляпина от Саина до Момышулы, по Момышулы до Абая от 3 мкр-на до Саина и по Саина от Жубанова до Студенческой. По Щепиткова от р. Алматинки до Алтынсарина. Во избежание перегрузки и полной остановки маршрутов было принято решение о сокращении планового количества выпуска троллейбусов №5, 12, 6,11. В настоящий момент ситуации выправлена и на линии обеспечен 100% выпуск», - отметили в акимате.

Как пояснял сегодня глава Союза автотранспортников Сабит Аманбаев, у многих автобусов замерзло летнее дизельное топливо, произошла его парафинизация, парафин забил топливные фильтры, и автобусы заглохли.