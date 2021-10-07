Сайт HOLA News подвергся блокировке

Сайт издания HOLA News подвергся DPI-блокировке. В редакции издания заявили, что сайт недоступен более 48 часов ни в Казахстане, ни за рубежом.

«В течение последних 48 часов работа сайта HOLA News подвергается блокировке. Сайт недоступен через все крупные провайдеры в Казахстане: “Казахтелеком”, Kcell, Beeline, TELE2 и т.д., наши пользователи за рубежом также лишены доступа к сайту, так как сервер сайта согласно казахстанскому законодательству находится в Казахстане», - говорится в заявлении редакции.

Программные администраторы сайта все это время пытались выяснить причины и устранить их. Хостинг-провайдер сайта – компания PS.kz – в ответ на запрос HOLA News ответила, что «обрыв соединения происходит со стороны провайдеров, обеспечивающих связь с сетью». Операторы связи редакции на запрос не ответили.

«Программисты, а также консультанты сайта утверждают, что подобная атака относится к так называемой DPI-блокировке (Deep Packet Inspection, дословно “глубокий анализ сетевых пакетов”) – технология проверки и фильтрации сетевых пакетов. Технические специалисты, привлеченные для анализа проблемы, сообщили нам следующее: “Недоступность ресурса holanews.kz вызвана блокировкой 443-порта IP-адреса на уровне провайдеров. С использованием технологии DPI. Подтверждением этого является то, что открытые инструменты обхода DPI позволяют подключиться к сайту” (доказательства имеются в распоряжении редакции). Подобные блокировки использовались в соседней России для ограничения доступа к контенту, информацию об этом и деталях подобного вида ограничения к контенту несложно найти в открытом доступе по запросу. Технология позволяет анализировать содержимое передаваемой информации между пользователями и сайтами и ограничивать к нему доступ», - отмечается в заявлении редакции.

Указывается, что в последние несколько недель сайт HOLA News несколько раз подвергался разным атакам, которые удавалось отражать и продолжать работу.

HOLA News продолжает публиковать новости и материалы в социальных сетей сайта, пока он недоступен.

«Политика редакции всегда опиралась на базовые ценности журналистики: независимость, объективность, этика, точность и оперативность. Наша миссия – предоставлять нашей аудитории точную и правдивую информацию, на которую не может влиять никто извне, включая рекламодателей или чиновников. Вместе с тем наша редакция всегда следовала букве закона и пыталась привлекать внимание не к трудностям работы, а к общественно важной информации. Сейчас мы вынуждены обратиться к нашим читателям и рекламодателям, перед которыми у нас есть моральные и коммерческие обязательства, и сообщить о проблеме, с которой мы столкнулись, а также о приверженности заявленным нами ценностям. Мы продолжаем работать столько, сколько это окажется возможным», - заявили в редакции.