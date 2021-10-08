Владельцы приютов смогут контролировать животных, которых забирают казахстанцы

Граждан, забирающих питомцев для употребления в пищу, начнут привлекать к уголовной ответственности
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало проект перечня домашних животных, которых нельзя будет употреблять в пищу. Вместе с этим оно анонсировало введение правил, по которым владельцы приютов смогут контролировать как граждане ухаживают за животными, взятыми из питомников. За употребление их в пищу казахстанцам будет грозить уголовная ответственность, сообщила во время брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр Алия Шалабекова.
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