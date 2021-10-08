Владельцы приютов смогут контролировать животных, которых забирают казахстанцы

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало проект перечня домашних животных, которых нельзя будет употреблять в пищу. Вместе с этим оно анонсировало введение правил, по которым владельцы приютов смогут контролировать как граждане ухаживают за животными, взятыми из питомников. За употребление их в пищу казахстанцам будет грозить уголовная ответственность, сообщила во время брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр Алия Шалабекова.

«Был случай, что один человек брал из приюта собак и на самом деле использовал их в пищу. [Поэтому] в правилах по содержанию беспризорных животных в приютах у нас будет предусмотрено следующее: если гражданин взял из мест содержания животных какого-то питомца, то на регулярной основе приют может смотреть, как себя чувствует эта собака у этого владельца. Поэтому контроль у нас будет установлен за животными, которых взяли из приюта», − объяснила Шалабекова.

Кроме того, министерство разработало проект перечня домашних животных, которых будет запрещено употреблять в пищу. В него вошли собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. За нарушение этих требований будет предусмотрена уголовная ответственность.