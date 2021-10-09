Снижение прироста зафиксировано в Алматы
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Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Казахстане остается менее 2 тысяч

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1 940 новых случаев COVID-19, сообщает МВК.

В Алматы – 369 новых случаев, в столице – 294, в Алматинской области – 188, в Павлодарской области – 165, в Карагандинской области – 161, в Северо-Казахстанской области – 129, в Восточно-Казахстанской области – 102, в Костанайской области – 97, в Акмолинской области – 77, в Актюбинской области – 67, в Западно-Казахстанской области – 65, в Шымкенте – 54, в Атырауской области – 43, в Кызылординской области – 43, в Жамбылской области – 39, в Туркестанской области – 35, в Мангистауской области – 12.

Всего в стране подтверждено 902 061 случай коронавирусной инфекции.

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