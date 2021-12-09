Сенатор просит правительство снизить порог достаточности пенсионных накоплений

Он напомнил, что глава государства поручал проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. При этом не раздать все накопления сейчас, а создать стимул для выведения зарплат из тени, чтобы граждане требовали от работодателей уплачивать пенсионные взносы.

«Что получилось на данный момент в связи с перерасчетом порога минимальной достаточности? Методика определения порога достаточности входит в компетенцию правительства. Количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться. Если в 2021 году их количество было более 700 тысяч граждан, то в связи с перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь получается, порог достаточности вырос от 63% для самых возрастных участников до 82% - для самых молодых», - заявил парламентарий.

По мнению Кылышбаева, это подрывает доверие народа к этой программе. Он попросил главу правительства рассмотреть вопрос об изменении методики расчета порога минимальной достаточности, предусмотрев возможное увеличение данного порога не более уровня сложившейся годовой инфляции.

Сегодня в кулуарах правительства первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что «специально никто решения не принимал, это было в методике по расчету минимального порога достаточности, который был принят еще в начале текущего года».

«Там минимальный порог достаточности был привязан к минимальной зарплате. МЗП, как вы знаете, повысилась, и это правильно. В результате порог достаточности тоже повысился. МЗП повысилась где-то на 41%, соответственно, это повлекло за собой и рост порога достаточности. Повышение порога достаточности подразумевает, что какие-то суммы будут недоступны», - сказал Смаилов, добавив, что он считает эту методику правильной.

В понедельник вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов сообщал, что после повышения порога достаточности использовать свои пенсионные накопления на покупку жилья или лечение смогут лишь 180 тыс. казахстанцев. При этом он считает, что те, кто остро нуждался в жилье, уже сняли свои деньги из ЕНПФ: из возможных 770 тыс. человек это более 400 тыс.