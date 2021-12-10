Снижать долговую нагрузку будут только тех заемщиков, у которых ухудшилось финансовое положение – АРРФР

Представитель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Дмитрий Акмаев рассказал Sputnik Казахстан о судьбе заявлений, поданных в течение последних дней казахстанцами, требующими списать им ипотечные и потребительские кредиты. По его словам, кредиторы будут принимать меры по снижению долговой нагрузки только тех заемщиков, у которых ухудшилось финансовое положение, и это должно быть доказательно.

Акмаев отметил, что агентство как государственный орган должен был принять и зарегистрировать заявления граждан, но заниматься рассмотрением будут кредиторы – банки и микрофинансовые организации. При этом никакой кредитной амнистии не было и не будет.

«Сейчас они распределены по кредиторам, то есть по банкам и микрокредитным организациям, направлены кредиторам. И все заемщики, которые нам написали, они должны сначала с кредитором отработать эту ситуацию. То есть если у них ухудшилась финансовая ситуация, они должны предоставить доказательства, и кредитор обязан рассмотреть их заявление и рассмотреть вопрос реструктуризации задолженности, снижения процентной ставки, рефинансирование, то есть какие-то меры по снижению долговой нагрузки предоставить. Но, я повторюсь, это только в том случае, если финансовое положение заемщика ухудшилось», - сказал он.

Акмаев добавил, что агентство в этом вопросе является последней инстанцией: оно включается только после того, как с кредитором достигнут компромисс, изучает финансовое состояние заемщика, проводит анализ законности действий кредитора: все ли он сделал правильно, соблюдал ли процедуры, исчерпывающими ли были его действия по возможному урегулированию займа.

«Если действий было недостаточно, то мы пишем ходатайство: "Пожалуйста, примите меры по улучшению финансового состояния заемщика и урегулированию его задолженности". Если кредитор все сделал правильно, то мы это просто подтверждаем. А если компромисса не удалось достигнуть и в нашем случае, тогда дело уже переходит в суд», - уточнил Акмаев.

По его информации, казахстанцы продолжают нести в офис агентства заявления, но сегодня уже в меньшем количестве. Акмаев считает, что вчера был создан искусственный ажиотаж – «была фейковая информация о якобы кредитной амнистии».

«На самом деле о кредитной амнистии сейчас никакой речи не идет. Это была неправильно интерпретированная информация. У нас заканчивает в этом году работать программа рефинансирования ипотечных займов. Сейчас заканчивается третий этап, который рассчитан на ипотечные займы социально-уязвимых слоев населения. Их не так много – чуть более восьми тысяч. А общественные деятели, которые распространили недостоверную информацию, они извратили и перевернули ее, сказав, что это для всех и по всем займам», - заявил он.

Накануне утром в Алматы у здания агентства по регулированию и развитию финансового рынка собралось около сотни заемщиков, требуя кредитную амнистию, о которой они узнали из соцсетей и мессенджеров. Им раздали бланки заявлений, попросили заполнить и разойтись. Однако людей становилось все больше, они требовали встречи с руководством агентства, считая, что их заявления просто выкинут.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявило, что Жанболат Мамай распространил недостоверную информацию о кредитной амнистии «в личных политических целях», что и вызвало ажиотаж среди населения. Лидер незарегистрированной Демпарти в свою очередь ответил, что неоднократно встречался с руководством агентства по вопросам кредитным вопросам граждан, некоторые проблемы были решены: кому-то дали график, кому-то разблокировали счета. Однако почему-то агентство об этом умолчало в своем заявлении. Мамай считает, что такой подход говорит о нежелании власти решать проблему населения.

После обеда в агентстве по регулированию финансового рынка сообщали, что за два дня поступило порядка 3 тыс. заявлений от заемщиков, но уточняли, что это предварительная цифра. Сколько в итоге заявлений поступило за три дня, в ведомстве не сообщают.