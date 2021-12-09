Агентство по финнадзору заявило, что Жанболат Мамай дезинформирует граждан «в личных политических целях»

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявило, что Жанболат Мамай распространил недостоверную информацию о кредитной амнистии «в личных политических целях». Лидер незарегистрированной Демпарти в свою очередь ответил, что неоднократно встречался с руководством агентства по вопросам кредитным вопросам граждан, некоторые проблемы были решены: кому-то дали график, кому-то разблокировали счета. Однако почему-то агентство об этом умолчало в своем заявлении. Мамай считает, что такой подход говорит о нежелании власти решать проблему населения.

«В настоящее время Жанболатом Мамаем в социальных сетях и мессенджерах продолжает распространяться недостоверная информация о якобы объявленной “кредитной амнистии” по всем видам займов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявляет, что данные заявления Ж. Мамая недостоверные и вводят в заблуждение граждан с целью реализации его личных политических целей», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В агентстве напомнили, что в Казахстане для помощи заемщикам из социально-уязвимых слоев населения продолжается рефинансирование ипотечных займов, полученных в тенге в период с 2004 по 2009 годы, а также валютных ипотечных займов, полученных до 1 января 2016 года. Кроме этого, для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября введен единый порядок урегулирования задолженности. Для этого заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будут рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности.

«Проведение кредитной амнистии законодательно не предусмотрено. Агентство не обладает полномочиями принятия решений по списанию задолженности населения по кредитам. Просим граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников», - заявили в агентстве.

В свою очередь Жанболат Мамай в комменатриях Vласти заявил, что не он распространял информацию о кредитной амнистии и тем более не ставит личные политические цели: «Вчера в соцсетях и в некоторых чатах распространилось голосовое сообщение одной женщины, которая говорила об этом».

Мамай отметил, что они неоднократно бывали в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, несколько раз проводили встречи с руководством ведомства, и «они приняли все обращения населения».

«Некоторые проблемы посещающих людей были решены, то есть кому-то дали график, кому-то разблокировали счета. А то, что мы якобы распространяли ложную информацию, это не имеет под собой никаких оснований. Мы несколько раз посещали это агентство, встречались с руководством департамента. Поэтому, если с нашей стороны была озвучена ложная информация, то почему именно тогда они не сказали об этом?! У нас есть все прямые трансляции, снятые с того времени. Я, например, несколько раз ездил туда, и ни одного из тех, кто посещал, не призывал вступить в ряды Демократической партии или ходить на митинги. Я говорил о том, что руководство этого агентства должно принимать людей, налаживать диалог с населением, решать проблемы каждого человека. А теперь они сознательно распространяют ложную информацию, утверждая, что она имеет политическую цель. Это в принципе не соответствует правде», - заявил он.

Мамай считает, что такой подход свидетельствует о нежелании власти в целом решать проблему населения: им легче обвинить его, Жанболата, в распространении дезинформации, чем встретиться с народом.

Лидер Демпартии считает, что стране на самом деле нужна кредитная амнистия, и «будет очень правильным шагом», если власти объявить ее к 30-летию независимости страны.

Сегодня у здания агентства собрались около сотни ипотечников, требуя кредитной амнистии, так как якобы ранее нескольким ипотечникам простили кредиты. В частности, недавно Жанболат Мамай опубликовал видео, на котором женщина сообщила, что ей простили два кредита. Но в агентстве заявили, что это дезинформация. При этом собравшимся раздали бланки заявлений, попросили их заполнить и разойтись.