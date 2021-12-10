Суд Лондона разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Двое судей Высокого суда в Лондоне после того, как Вашингтон
предоставил гарантии относительно безопасности содержания Джулиана Ассанжа под
стражей до суда и после, постановили, что основатель Wikileaks может быть
экстрадирован в США, сообщает Русская служба ВВС.
Один из принявших решение судей Тимоти Холройд указал, что Ассанж может подать новую апелляцию. Если же он не сможет найти способ отсрочить свою экстрадицию из Великобритании, то может оказаться в США уже через несколько недель.
50-летний Джуллиан Ассанж с 2012 года обвиняется в США в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне после того, как на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, в том числе дипломатическая переписка и информация военного характера. С 2012 по 2019 год Ассанж жил в посольстве Эквадора в Лондоне под защитой, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где против него были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии. Но в 2019 году он оказался в британской тюрьме за нарушение условий освобождения из-под стражи под залог.
В январе британский суд постановил, что Ассанжа не следует экстрадировать в США, потому как американские власти не привели никаких гарантий безопасных условий, чтобы не допустить самоубийства основателя Wikileaks. Теперь США обязуются не помещать Ассанжа в одиночное заключение до или после суда – если он не совершит никаких дальнейших правонарушений. Также Ассанж получит возможность отбывать наказание в Австралии: он сможет попросить о переводе в австралийскую тюрьму, и США возражать против этого не будут. Администрация тюрьмы, где будет сидеть Ассанж, обеспечит ему любое рекомендованное врачами лечение. При этом его не будут помещать в тюрьму супермаксимальной безопасности ADX Florence, где заключенные содержатся в полной изоляции друг от друга.
В случае обвинительного приговора Джулиану Ассанжу в США грозит до 175 лет тюремного заключения.