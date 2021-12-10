Суд Лондона разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Двое судей Высокого суда в Лондоне после того, как Вашингтон предоставил гарантии относительно безопасности содержания Джулиана Ассанжа под стражей до суда и после, постановили, что основатель Wikileaks может быть экстрадирован в США, сообщает Русская служба ВВС .

Один из принявших решение судей Тимоти Холройд указал, что Ассанж может подать новую апелляцию. Если же он не сможет найти способ отсрочить свою экстрадицию из Великобритании, то может оказаться в США уже через несколько недель.

50-летний Джуллиан Ассанж с 2012 года обвиняется в США в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне после того, как на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, в том числе дипломатическая переписка и информация военного характера. С 2012 по 2019 год Ассанж жил в посольстве Эквадора в Лондоне под защитой, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где против него были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии. Но в 2019 году он оказался в британской тюрьме за нарушение условий освобождения из-под стражи под залог.

В январе британский суд постановил, что Ассанжа не следует экстрадировать в США, потому как американские власти не привели никаких гарантий безопасных условий, чтобы не допустить самоубийства основателя Wikileaks. Теперь США обязуются не помещать Ассанжа в одиночное заключение до или после суда – если он не совершит никаких дальнейших правонарушений. Также Ассанж получит возможность отбывать наказание в Австралии: он сможет попросить о переводе в австралийскую тюрьму, и США возражать против этого не будут. Администрация тюрьмы, где будет сидеть Ассанж, обеспечит ему любое рекомендованное врачами лечение. При этом его не будут помещать в тюрьму супермаксимальной безопасности ADX Florence, где заключенные содержатся в полной изоляции друг от друга.

В случае обвинительного приговора Джулиану Ассанжу в США грозит до 175 лет тюремного заключения.