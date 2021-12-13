Он занимал этот пост с февраля 2020 года
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Кайрат Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики
Фото primeminister.kz

Постановлением правительства Кайрат Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Он занимал эту должность с февраля 2020 года. До этого занимал руководящие должности в министерстве энергетики, работал в структуре министерства энергетики, МИИР и агентстве по регулированию естественных монополий.

Причины освобождении Рахимова от занимаемой должности не сообщаются.

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