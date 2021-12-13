Кайрат Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики

Он занимал эту должность с февраля 2020 года. До этого занимал руководящие должности в министерстве энергетики, работал в структуре министерства энергетики, МИИР и агентстве по регулированию естественных монополий.

Причины освобождении Рахимова от занимаемой должности не сообщаются.