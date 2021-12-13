Он занимал этот пост с февраля 2020 года
Постановлением правительства Кайрат Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики, сообщает пресс-служба премьер-министра.
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