Экс-заместитель акима столицы Султанбеков находится в США, Казахстан не может его экстрадировать

Антикоррупционная служба сообщила, что бывший председатель правления «Астана LRT» Талгат Ардан находится в Стамбуле, ведутся мероприятия по его задержанию, а экс-заместитель акима столицы Канат Султанбеков находится в США, но из-за отсутствия двустороннего договора с Соединенными Штатами его экстрадиция в Казахстан пока невозможна.

В антикорррупционной службе напомнили, что Ардан и Султанбеков объявлены в международный розыск по «красному бюллетеню» (с целью ареста и экстрадиции).

«Проведенными мероприятиями установлено, что Ардан находится в Турции. Судом заочно выдана санкция на его арест. Правоохранительными органами данного государства проводятся мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию. Вместе с тем установлено, что Султанбеков находится на территории США. О его задержании и экстрадиции неоднократно были направлены ходатайства. Однако, по законодательству США, наличие красного бюллетеня не является основанием для задержания разыскиваемого, если он не нарушил миграционного режима», - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, экстрадиция гражданина Казахстана из США усложняется отсутствием двустороннего соглашения о выдаче преступников. Сейчас этот вопрос прорабатывается уполномоченным органом.

В антикоррупционной службе отметили, что согласно требованиям и правилам Интерпола на сайте Международной Организации уголовной публикуются сведения только о розыске лиц, совершивших преступления, вызвавшие большой общественный резонанс, а также представляющих большую общественную опасность (убийство, терроризм, экстремизм и др.).

«Именно эти критерии служат основанием для включения разыскиваемых лиц в общедоступный список. Окончательное решение о публикации сведений на публичном веб-сайте принимается генеральным секретариатом Интерпола (Лион, Франция). Таким образом, отсутствие разыскиваемых лиц Султанбекова К. и Ардан Т. на публичном сайте не означает их отсутствие в базе данных Интерпола», - заявили в ведомстве.

Судебный процесс по делу о хищении 5,8 млрд тенге при строительстве ЛРТ в столице начался 29 октября 2020 года. Всех подсудимых обвиняли в хищениях. 28 мая столичный суд вынес приговоры обвиняемым по делу о хищении средств при строительстве ЛРТ. Так, бывшего начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашида Аманжулова суд приговорил к 10 годам лишения свободы; бывшего депутата и секретаря маслихата города Жаната Нурпеисова к 8 годам лишения свободы; экс-директора ТОО «НурТрейд» (субподрядчика «Астана LRT») Улугбека Ачилова к 8 годам лишения свободы; представителя подрядчика Даурена Абдыхамитова – к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности других лиц, добытого незаконным путем; представителя подрядчика Тимура Касабаева – к 8 годам лишения свободы; экс-председателя правления Astana Innovations Талгата Ашима – к 7 годам лишения свободы; представителя подрядчика Дулата Мусенова – к 7 годам лишения свободы. Всего на скамье подсудимых было 7 человек.

Но в октябре этого года судебная коллегия по уголовным делам столичного суда отменила приговор всем и вернула дело в прокуратуру для устранения существенных нарушений и норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства. В частности судом первой инстанции была допущена «односторонность и неполнота судебного следствия», не обеспечена проверка всех доводов, жалоб и ходатайств адвокатов в рамках досудебного производства, а в отношении Султанбекова и Ардан уголовное дело неправильно выделено в отдельное производство, в отношении них «допущены формулировки о том, что они являются организаторами данного преступления, при этом на момент поступления уголовного дела в суд в отношении них процессуальное решение о выделении их в отдельное производство не было». Также не были устранены противоречия по ходатайствам адвокатов в части суммы ущерба, причиненного по данному делу, а первые аудиторские заключения идут вразрез с последующими.