Апелляционный суд столицы отменил приговор фигурантам по делу о хищении средств LRT

Судья судебной коллегии по уголовным делам столичного суда Абай Кокжалов отменил приговор фигурантам по делу о хищении средств при строительстве LRT и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Однако меру пресечения подсудимым он оставил без изменения – содержание под стражей.

«Судебная коллегия постановила – приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам от 28 мая 2021 года в отношении Аманжулова, Нурпеисова, Ашим, Ачилова, Касабаева, Мусенова, Абдыхамитова отменить. Уголовное дело возвратить прокурору города Нур-Султана (…) для устранения существенных нарушений и норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства», - зачитал в четверг постановление судья.

В то же время меру пресечения осужденных «содержание под стражей» Кокжалов постановил оставить прежней и продлить ее на один месяц со дня поступления дела в прокуратуру. Само постановление вступает в силу 18 октября и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Кокжалов объяснил, что судом первой инстанции допущена «односторонность и неполнота судебного следствия», не обеспечена проверка всех доводов, жалоб и ходатайств адвокатов в рамках досудебного производства.

«Первое нарушение – это то, что в отношении организаторов данного преступления Султанбекова и Ардан уголовное дело неправильно выделено в отдельное производство. В отношении указанных лиц допущены формулировки о том, что они являются организаторами данного преступления. И при этом на момент поступления уголовного дела в суд в отношении них процессуальное решение о выделении их в отдельное производство не было», - отметил судья.

Кроме того, по его мнению, в материалах дела были сведения о том, что по обвинительным актам в отношении представителей иностранных компаний тоже установлены преступные действия: совершение ими пособничества в хищении денежных средств. Однако какое-либо процессуальное решение в отношении них тоже не принято. Также не были устранены противоречия по ходатайствам адвокатов в части суммы ущерба, причиненного по данному делу, а первые аудиторские заключения идут вразрез с последующими.

«Эти доводы были заявлены адвокатами в ходатайстве суду первой инстанции, просили признать недопустимыми в качестве доказательств заключение аудиторов. Однако суд не разрешил, оставил без внимания данное ходатайство. Поэтому эти нарушения также являются основаниями для возвращения дела прокурору», - продолжил Кокжалов.

Все эти нарушения, подчеркнул судья, существенные и являются основанием для возврата дела прокурору.

28 мая столичный суд вынес приговоры обвиняемым по делу о хищении средств при строительстве ЛРТ. Так, бывшего начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашида Аманжулова суд приговорил к 10 годам лишения свободы; бывшего депутата и секретаря маслихата города Жаната Нурпеисова к 8 годам лишения свободы; экс-директора ТОО «НурТрейд» (субподрядчика «Астана LRT») Улугбека Ачилова к 8 годам лишения свободы; представителя подрядчика Даурена Абдыхамитова – к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности других лиц, добытого незаконным путем; представителя подрядчика Тимура Касабаева – к 8 годам лишения свободы; экс-председателя правления Astana Innovations Талгата Ашима – к 7 годам лишения свободы; представителя подрядчика Дулата Мусенова – к 7 годам лишения свободы. Всего на скамье подсудимых было 7 человек. Еще двое фигурантов дела – экс-заместитель акима столицы Канат Султанбеков и бывший председатель правления «Астана LRT» Талгат Ардан – находятся в международном розыске.

Судебный процесс по делу о хищении 5,8 млрд тенге при строительстве ЛРТ в столице начался 29 октября 2020 года. Всех подсудимых обвиняли в хищениях.

В сентябре этого года осужденные объявили голодовку, требуя подключить их к рассмотрению дела в апелляционной инстанции и дать им возможность высказаться и участвовать в суде.