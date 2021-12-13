Кратковременное похолодание ожидается в Казахстане

По данным синоптиков, погоду большей части Казахстана будет определять Северо-Западный антициклон – он принесет кратковременное понижение температур и прекращение осадков. Южные регионы республики будут находиться в зоне фронтальной деятельности циклонов – здесь ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления и туман, но к 16 декабря под влиянием Северо-Западного антициклона здесь тоже понизится температура, осадки прекратятся.

К праздникам на западные регионы начнет оказывать влияние ложбина циклона из районов Скандинавии, в связи с чем ожидаются осадки и гололед.