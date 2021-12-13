В Казахстане сотрудники транспортной полиции будут сопровождать пассажирские поезда

До конца года в Казахстане планируется принять дорожную карту по повышению уровня безопасности и сохранности имущества на железной дороге. Как сообщили в понедельник в пресс-службе АО НК «Казахстан темир жолы», уже в следующем году вокзалы страны и вагоны-рестораны планируется оснастить камерами видеонаблюдения, а все пассажирские поезда будут сопровождать сотрудники транспортной полиции.

«Предлагается установить дополнительные камеры видеонаблюдения на станциях и вокзалах. На 35 железнодорожных вокзалах уже действуют около трех тысяч камер видеонаблюдения. В 2022 году они заработают еще на 22 вокзалах. Видеокамеры появятся и в вагонах-ресторанах пассажирских поездов. Локомотивы оборудуют видеорегистратором наружного и внутреннего наблюдения. Сейчас система видеонаблюдения установлена на 150 локомотивах, сошедших с конвейера столичного локомотивосборочного завода. На новых локомотивах серии KZ8A планируется запустить систему безопасности движения “Борт” с функцией видеорегистрации», - сообщили в пресс-службе КТЖ.

Кроме того, в проект документа на 2022-2023 годы предложено включить пункт по сопровождению сотрудниками транспортной полиции всех пассажирских поездов.

Также в дорожной карте будут прописаны поправки в КоАП РК по увеличению штрафов за нарушения правил проезда и перехода через железнодорожные пути, а также выпаса скота вблизи железной дороги.

«В документе акцент сделан на профилактических мероприятиях по снижению количества наездов на людей и скот. Так, для безопасного прохода граждан через железнодорожные пути будут устанавливаться пешеходные переходы (мосты), путепроводы в черте населенных пунктов. На объектах магистральной сети имеются 82 пешеходных моста, 3 пешеходных тоннеля, 273 пешеходных настила, расположенных на территориях станций и раздельных пунктах, 55 пешеходных настилов на железнодорожных переездах в местах массового перехода людей. Ежегодно на 10–15 станциях возводятся дополнительные пешеходные настилы», - цитирует пресс-служба директора по безопасности движения АО «НК «ҚТЖ» Марата Шакенова.