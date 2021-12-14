В пяти регионах Казахстана прошла спецоперация по задержанию распространителей наркотиков

«Департаментом по противодействию наркопреступности МВД проведена масштабная спецоперация с участием полицейских пяти регионов и спецподразделения. В результате ликвидирована сеть оптовых распространителей наркотиков, задержано 10 лиц, участвующих в незаконном бизнесе», - говорится в сообщении.

По информации МВД, в начале ноября было установлено, что одному их фигурантов из России через грузоперевозки доставлены прекурсоры, которые могут использоваться для производства наркотиков. В момент их передачи были установлены два участника преступной группы, за ними установили круглосуточное наблюдение. Далее, по мере того, как фигуранты дела распространяли наркотики по городам – Павлодар, Кокшетау, столица, Петропавловск – они были задержаны. Причем в телефоне, изъятом у одной из задержанных девушек, обнаружена переписка с основным поставщиком наркотиков из столицы о получении наркотиков и их весе. Один из задержанных, уроженец Узбекистана, дал показания, что в его «активе» уже есть закладки в Павлодаре, Алматы, Экибастузе.

Всего изъято около 2,5 кг синтетического наркотика мефедрон. Все задержанные арестованы, в отношении их возбуждены уголовные дела по ст.297 ч.3 УК РК. Если в ходе досудебного производства будет доказано, что все задержанные являются членами организованной преступной группы, им будет грозить лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

