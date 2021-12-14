3,8 млн казахстанцев находятся вне системы медстрахования – Минздрав

Вне системы ОСМС находится 20% населения Казахстана, или 3,8 млн человек, сообщила вице-министр здравоохранения Асем Нусупова. В мае сообщалось, что не застрахованы менее 3 млн человек.

«Мы вынуждены признать, что численность незастрахованного населения остается все еще очень высокой и в настоящее время составляет 20% от населения страны (3,8 млн человек), - цитирует Нусупову агентство «Казинформ». - Но модель страхования не случайно названа социальной: государство, как видите, все же сохраняет огромные обязательства в финансировании отрасли и в ближайшее время, безусловно, именно бюджетные расходы будут доминировать в качестве источника финансирования здравоохранения, особенно в постпандемийный период – ведь взносы от работодателей в Фонд соцстрахования вряд ли будут увеличены».

Сейчас взносы составляют 2% от дохода, не превышающего 10-кратного минимального размера заработной платы в виде отчислений работодателей; 2% от дохода, не превышающего 10-кратного минимального размера заработной платы в виде отчислений работников; 5% от 1,4-ратного минимального размера заработной платы – взносы индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой; 5% от минимального размера заработной платы – взносы самостоятельных плательщиков; 40% от однократного размера месячного расчетного показателя в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратного размера месячного расчетного показателя в других населенных пунктах – взносы плательщиков единого социального платежа.

В мае глава Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов говорил, что вне системы ОСМС остаются еще 2,9 млн казахстанцев, а ранее, в марте, что более 3 млн человек.