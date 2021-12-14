Экономика Казахстана успешно адаптировалась к условиям пандемии, считает Мамин

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, который отчитался о социально-экономическом развитии страны за 11 месяцев текущего года, о мерах по обеспечению продовольственной безопасности, борьбе с инфляцией и о санитарно-эпидемиологической обстановке, сообщает Акорда.

Мамин заверил президента, что экономика Казахстана успешно адаптировалась к условиям пандемии и демонстрирует уверенные темпы роста. По итогам 11 месяцев ВВП увеличился на 3,8 %. Внешнеторговый оборот страны за январь – октябрь составил $82,2 млрд, что на 14,1 % выше показателей аналогичного периода прошлого года. Объем экспорта вырос на 23,5 % – до $49,1 млрд, при этом экспорт обработанных товаров вырос на 24,4 %. Положительный торговый баланс достиг $16 млрд.

Также глава правительства доложил о работе по обеспечению продовольственной безопасности, стабилизации цен на социально-значимые продукты питания и реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования, проинформировал о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, в том числе о темпах вакцинации населения, о реализации мер, направленных на наращивание притока внешних и внутренних инвестиций, усиление потенциала МСБ, обеспечение регионального развития, дальнейшую диверсификацию структуры экономики за счет роста обрабатывающего сектора.