От пневмонии и КВИ скончались 14 человек
  • 318
За сутки в Казахстане зарегистрировано 68 случаев пневмонии
архивное фото vласти

На 13 декабря в Казахстане зарегистрировано 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 103 человека выздоровели. Всего зарегистрировано 83 505 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 191, выздоровели 75 593 человека.

От коронавирусной инфекции на 13 декабря скончались 11 человек, а всего – 12 887.

На 15 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 376 человек (17 655 КВИ+ и 2 721 КВИ-), из них в стационарах – 3 786, на амбулаторном уровне – 16 590. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 308 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 80 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 65 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 1 064 365.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
При переводе пенсионных в «Отбасы банк» казахстанцы должны будут в течение трех лет оформить жилищный заем
Новости
Перевести пенсионные накопления в «Отбасы банк» казахстанцы смогут с 16 декабря
Новости
Полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту распространения ложной информации о кредитной амнистии
Новости
Срок использования пенсионных выплат на покупку жилья сократили в два раза
Новости
Снижать долговую нагрузку будут только тех заемщиков, у которых ухудшилось финансовое положение – АРРФР
Новости
Казахстанцы не могут ревакцинироваться другими вакцинами, кроме QazVac