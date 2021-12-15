За сутки в Казахстане зарегистрировано 68 случаев пневмонии

На 13 декабря в Казахстане зарегистрировано 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 103 человека выздоровели. Всего зарегистрировано 83 505 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 191, выздоровели 75 593 человека.

От коронавирусной инфекции на 13 декабря скончались 11 человек, а всего – 12 887.

На 15 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 376 человек (17 655 КВИ+ и 2 721 КВИ-), из них в стационарах – 3 786, на амбулаторном уровне – 16 590. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 308 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 80 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 65 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 1 064 365.