Выявленные ранее нарушения не были устранены полностью
  • 333
Суд приостановил работу оборудования на шахте Кузембаева «АрселорМиттал Темиртау»
ФОТО БОРИСА КОПЫЛОВА

Межрайонный экономический суд Карагандинской области удовлетворил иск областного департамента промышленной безопасности МЧС о приостановке работы оборудования в шахте имени Кузембаева компании «АрселорМиттал Темиртау», сообщает «Радио Азаттык».

Ранее состояние оборудования вызвало обеспокоенность у областного департамента промышленной безопасности МЧС, они посчитали, что на шахте существует реальная угроза жизни и здоровью работников, а условия могут привести к несчастному случаю или аварии, потому как сейчас на шахте, которая раньше была рекордсменкой по добыче угля, выработка находится в аварийном состоянии и не соответствует требованиям промышленной безопасности: в ходе проверки были выявлены деформация и отсутствие некоторых деталей.

Представители департамента обратились в суд, требуя приостановить эксплуатацию подъемной машины, спуск и подъем грузов по рельсовому уклону пласта шахты. Теперь в суде выяснилось, что АМТ не полностью устранила выявленные ранее нарушения: шесть из восьми пунктов остались не выполненными. Представитель компании на суде накануне просил еще время на устранение несоответствий, заявив, что полный объем работ будет закончен в январе 2022 года.

Тем не менее суд постановил приостановить эксплуатацию подземного оборудования, а также спуск и подъем грузов пласта шахты до полного устранения нарушений.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
При переводе пенсионных в «Отбасы банк» казахстанцы должны будут в течение трех лет оформить жилищный заем
Новости
Перевести пенсионные накопления в «Отбасы банк» казахстанцы смогут с 16 декабря
Новости
Полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту распространения ложной информации о кредитной амнистии
Новости
Срок использования пенсионных выплат на покупку жилья сократили в два раза
Новости
Снижать долговую нагрузку будут только тех заемщиков, у которых ухудшилось финансовое положение – АРРФР
Новости
Казахстанцы не могут ревакцинироваться другими вакцинами, кроме QazVac