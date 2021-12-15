Суд приостановил работу оборудования на шахте Кузембаева «АрселорМиттал Темиртау»

Ранее состояние оборудования вызвало обеспокоенность у областного департамента промышленной безопасности МЧС, они посчитали, что на шахте существует реальная угроза жизни и здоровью работников, а условия могут привести к несчастному случаю или аварии, потому как сейчас на шахте, которая раньше была рекордсменкой по добыче угля, выработка находится в аварийном состоянии и не соответствует требованиям промышленной безопасности: в ходе проверки были выявлены деформация и отсутствие некоторых деталей.

Представители департамента обратились в суд, требуя приостановить эксплуатацию подъемной машины, спуск и подъем грузов по рельсовому уклону пласта шахты. Теперь в суде выяснилось, что АМТ не полностью устранила выявленные ранее нарушения: шесть из восьми пунктов остались не выполненными. Представитель компании на суде накануне просил еще время на устранение несоответствий, заявив, что полный объем работ будет закончен в январе 2022 года.

Тем не менее суд постановил приостановить эксплуатацию подземного оборудования, а также спуск и подъем грузов пласта шахты до полного устранения нарушений.