Перед началом акции задержаны как минимум три активиста
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Oyan, Qazaqstan провели перформанс в память о жертвах Жанаозена и Желтоксана
ФОТО ЮНЫ КОРОСТЕЛЁВОЙ

Представители движения Oyan, Qazaqstan провели на площади Республики в Алматы перформанс в память о жертвах Жанаозена и Желтоксана, сообщает корреспондент Vласти.

Они облачились в белые костюмы с изображенной на спине мишенью и облили себя красной краской.

Между тем как минимум трое участников движения – Бейбарыс Толымбеков, Жанель Шаханова и Азиза Есмаганбетова – были задержаны до начала акции. Сейчас их соратники направляются к Медеускому отделению полиции, чтобы требовать освобождения задержанных. Однако позже выяснилось, что их доставили в Алатауский отдел полиции и спустя некоторое время отпустили.

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