10 летальных случаев от коронавируса и пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

На 15 декабря в Казахстане зарегистрировано 59 случаев коронавирусной пневмонии, 3 летальных случая. Всего зарегистрировано 83 616 случаев заболевания, скончались 5 195 человек.

От коронавирусной инфекции на 15 декабря скончались 7 человек, а всего – 12 903.

На 17 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 002 человека (17 392 КВИ+ и 2 610 КВИ-), из них в стационарах – 3 468, на амбулаторном уровне – 16 534. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находиятся 281 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 81 пациент, на аппаратах ИВЛ – 63 пациента.

Всего в Казахстане зарегистрировано 1 065 597 случаев коронавируса и пневмонии.