169 человек стали жертвами тайфуна на Филиппинах

Тайфун «Раи», который обрушился на юго-восточные острова Филиппин в четверг, унес жизни 169 человек, сообщает Русская служба ВВС . Скорость ветра достигала порядка 195 км/ч.

Около 300 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома, чтобы укрыться от стихии. Полностью уничтожено множество домов, больниц, школ и других соцобъектов, во многих районах нет электричества, связи и мало питьевой воды. Но установить истинный масштаб разрушений пока трудно, так как связь с пострадавшими регионами нарушена. Власти опасаются, что число жертв может быть больше. В операции по поиску и спасению людей участвуют тысячи военных, сотрудников береговой охраны и пожарных.

По данным помощников президента Филиппин, от тайфуна пострадали острова Сиаргао, Динагат и Минданао. А губернатор островов Динагат Арлин Багао сообщила, что тайфун практически сровнял регион с землей.

Красный Крест начал международную кампанию по сбору средств для ликвидации последствий стихийного бедствия, на эти цели необходимо в срочном порядке собрать около $22 млн.

Самый мощный тайфун в истории Филиппин – «Хайан» – произошел в 2013 году, тогда погибли более 6 тыс. человек. Тайфун «Раи» – наиболее сильный в этом году и произошел после сезона тайфунов, который, как правило, продолжается с июля по октябрь.