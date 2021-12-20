Возможность амнистии разрабатывают в МВД и Минфине
В Казахстане рассматривают вопрос о налоговой амнистии для владельцев старых и разбитых автомобилей
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Автомобили, попавшие в ДТП или выпущенные в 1960-1970 годах, могут автоматически списать из баз данных, чтобы их владельцы не платили налоги. Возможность амнистии разрабатывают в МВД совместно с министерством финансов, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

«Есть старые автомобили, они либо не эксплуатируются, либо попали в ДТП, являются непригодными, их на запчасти пускают. Мы даем предложение в правительство, возможно, по ним надо провести амнистию, поскольку их уже и в наличии-то нет. Мы с МВД такую работу проводим», - сказал Жамаубаев.

В то же время глава Минфина сообщил, что только за счет интеграции баз данных и приложения E-Salyq Azamat министерства смогли актуализировать около 1 млн данных по автомобилям без участия налогоплательщиков. И основная проблема в том, что граждане перепродают свой транспорт через доверенность и не снимают их с учета.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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