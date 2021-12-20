«Уральские авиалинии» возобновили полеты между Казахстаном и Россией

В соответствии с решениями межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана и российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с 17 декабря поэтапно возобновляет полеты между Казахстаном и Россией, сообщил комитет гражданской авиации Минидустрии.

По данным комитета, рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А320 из столицы Казахстана в Екатеринбург – 1 рейс в неделю по понедельникам, в Красноярск – 1 рейс в неделю по четвергам, в Жуковский – 3 рейса в неделю (вторник, пятница, воскресенье).

Из Алматы рейсы будут в Санкт-Петербург – 1 рейс в неделю по понедельникам, в Екатеринбург – 1 рейс в неделю по пятницам.

«Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании», - уточнили в комитете.