«Уральские авиалинии» возобновили полеты между Казахстаном и Россией

Рейсы будут из Алматы и столицы
В соответствии с решениями межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана и российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с 17 декабря поэтапно возобновляет полеты между Казахстаном и Россией, сообщил комитет гражданской авиации Минидустрии.
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