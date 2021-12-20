С экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева сняли все обвинения

Допросы экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева полностью закончились, с него сняты все обвинения, 19 декабря он улетел из страны в Москву, сообщил Kloop.kg его соратник и экс-руководитель аппарата премьер-министра Бекболот Талгарбеков.

«В ходе допросов выяснилось, что у него в Центерре (канадская компания Centerra Gold Inc., которая разрабатывала рудник через «Кумтор Голд Компани» – V) нет ни одной акции, и что он не брал ни единого цента. Теперь дорога для Акаева открыта. Он сейчас очень много работает, даже получил престижную Ломоносовскую премию. Если активную работу закончит, то конечно, вернется в Кыргызстан», - рассказал Талгарбеков.

17 декабря Талгарбеков сообщал, что Аскар Акаев находится на своем заключительном допросе в ГКНБ в качестве свидетеля по делу о Кумторе.

Скандал вокруг Кумтора и судебные тяжбы правительства Кыргызстана с компанией Centerra Gold Inc. развиваются уже более полугода. 17 мая парламент ввел внешнее управление на «Кумторе» и назначил там главой экс-члена совета директоров Centerra Тенгиза Болтурука. В ответ канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука. ГКНБ возбудил 4 уголовных дела, одно из них против руководства «Кумтор Голд Компани», остальные три — против кыргызских чиновников. По делу «Кумтора» уже задержан ряд политиков.

Аскара Акаев вернулся в Кыргызстан спустя 16 лет в августе этого года. В аэропорту встретили силовики и отвезли на допрос в ГКНБ по делу о «Кумторе». Через несколько дней он улетел в Москву, а 14 декабря снова прилетел в Бишкек, на следующий день его снова допросили в ГКНБ по делу «Кумтора». В августе в ведомстве говорили, что Акаева досрочно привлекли к уголовной ответственности по нескольким соглашениям, заключенным во время реализации проекта.

Беглый президент Аскар Акаев правил страной более 15 лет. Он был свергнут в апреле 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции», произошедшей после выборов в парламент, которые были признаны международными наблюдателями нечестными. Тогда абсолютное большинство голосов – до 90% – получили проправительственные и нейтральные партии. Депутатами парламента стали дети президента – Айдар и Бермет Акаевы, сам Акаев планировал переписать Конституцию так, чтобы у него была возможности пойти на четвертый президентский срок. После массовых митингов Акаев сбежал из страны вместе со своей семьей и получил убежище в России, отказавшись от поста президента, и вернулся к научной деятельности.