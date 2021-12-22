Это необходимо для выявления склонности призывников к суициду
Цифровой профиль призывника разрабатывают в Минобороны
ФОТО МИНОБОРОНЫ

Тамара Вааль, Vласть

В министерстве обороны Казахстана разрабатывают цифровой профиль призывника, чтобы в том числе снизить число суицидов в армии. Об этом в среду журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса сообщил заместитель министра обороны Дарын Туяков.

«Сейчас мы разрабатываем цифровой профиль призывника. В данном профиле будет обозначено, какими видами спорта он занимается, математика, физика, в каких направлениях он занимается. В то же время будет анализироваться ситуация по склонности к суициду», - сказал Туяков.

Отвечая на вопрос, почему в казахстанской армии много суицидов среди призывников, он отметил, что в этом направлении активно должны вести работу местные исполнительные органы, и в целом с детьми нужно работать с раннего возраста. Кроме того, акиматы должны подобные склонности «выявлять на ранней стадии и оповещать вооруженные силы».

«Тогда у нас не будет случаев с суицидами и вопросами, когда дети приходят неподготовленными в армию», - считает замминистра обороны.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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