Госорганам запретят корректировать бюджет из-за неосвоения средств

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях рассмотрел и вернул со своими поправками в мажилис законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства». Как пояснил министр национальной экономики Асет Иргалиев, поправки позволят изменить подходы к размерам гарантированного трансферта из национального фонда, ограничить рост расходов бюджета, а также запретят государственным органам корректировать свои бюджеты в четвертом квартале, чтобы перераспределить средства и избежать неосвоения.

«Первый блок поправок связан с проводимой работой по интеграции элементов новой системы государственного планирования в бюджетный процесс. В начале текущего года утверждена новая система государственного планирования. Система госпланирования дополнена общенациональными приоритетами, концепциями развития отраслей и национальными проектами», - сказал Иргалиев.

Как он отметил, особенность новой системы заключается в том, что общенациональные приоритеты и национальные проекты определяют цели и задачи для выделения бюджетных средств. Таким образом, обновленное бюджетное планирование является «логическим продолжением многолетней работы по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат».

Второй блок поправок направлен на реализацию поручений по обеспечению бережливой и ответственной бюджетной политики.

«Правительством принимаются меры по регламентации контрцикличных бюджетных правил в Бюджетном кодексе. Правила будут способствовать повышению устойчивости бюджета, сбережению средств и рациональному использованию Национального фонда. Введение с 2022 года контрцикличных бюджетных правил предусматривает, что размер гарантированного трансферта будет определяться в размере не выше прогнозируемых поступлений в национальный фонд при “цене отсечения”. Также позволит ограничить рост расходов бюджета на уровень долгосрочного экономического роста, скорректированного на целевой уровень инфляции», - пояснил глава Миннацэкономики.

Кроме того, для внедрения «расширенного бюджета» со следующего года в составе консолидированного бюджета будут учитываться финансы двух внебюджетных фондов – государственного фонда социального страхования и фонда социального медицинского страхования. А прогноз поступлений и расходов данных фондов будет представляться в парламент отдельным приложением в составе проекта республиканского бюджета.

«В целях повышения качества планирования бюджета со следующего года аналитический отчет о бюджетных рисках и устойчивости государственных финансов будет представляться в парламент одновременно с проектом республиканского бюджета», - добавил Иргалиев.

Еще один блок поправок предусматривает совершенствование элементов бюджетного процесса в трех направлениях: межбюджетные отношения, формирование и исполнение бюджета, повышение ответственности. Для этого регионам позволят прогнозировать доходную базу самостоятельно, с учетом региональной специфики, будет установлен норматив распределения из областного бюджета в районный бюджет на уровне не менее 50%, а в составе материалов к проекту закона «О республиканском бюджете» правительство намерено представлять в парламент аналитическую информацию об использовании целевых трансфертов на развитие. А по итогам года, при защите годового отчета правительства в парламенте, разработчик предлагает заслушивать отчет первых руководителей регионов по их использованию.

«Таким образом, в вопросах использования средств целевых трансфертов из республиканского бюджета исключается размытость ответственности между администратором республиканской бюджетной программы и местным исполнительным органом», - объяснил министр.

Вместе с тем законопроектом вводятся ограничения на корректировку значений целевых индикаторов планов развития в четвертом квартале из-за ожидаемого неосвоения бюджетных средств, а администраторам бюджетных программ будет запрещено изменять утвержденные натуральные нормы более одного раза в год.

Последний блок поправок направлен на усиление прав ипотечных заемщиков, повышение прозрачности и объективности оценки и реализации имущества, а также на совершенствование налогового законодательства.

При подготовке законопроекта ко второму чтению сенаторы внесли ряд поправок, которые исключают слова «спиртные напитки» в части компетенции правительства, устанавливающего минимальные розничные цены на алкогольную продукцию в Предпринимательском кодексе. А по Бюджетному блоку – для повышения сохранности активов национального фонда депутаты предложили при определении темпов роста расходов республиканского бюджета цель по инфляции определять, исходя из конкретного значения целевого ориентира. В случае наличия остатка привлеченного гарантированного трансферта на конец финансового года в следующем финансовом году, предложили сократить привлечение данного трансферта на сумму остатка, направив его в зачет гарантированного трансферта следующего периода. Кроме того, ряд уточнений касаются погашения задолженности по комиссиям и иным платежам, связанным с предоставлением кредита по истечении 90 календарных дней просрочки исполнения обязательства, а также по созданию провизий кредитными товариществами и уточнению процедуры обжалования решения о приостановлении действия свидетельства «оценщика».