Еще 76 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

На 22 декабря в Казахстане зарегистрировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 128 человек выздоровело. Летальных случаев снова не зафиксировано. Всего зарегистрировано 83 883 случая пневмонии, летальных случаев – 5 203, выздоровели 76 286 человек.

От коронавирусной инфекции на 22 декабря скончались 3 человека, а всего – 12 960.

На 24 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 404 человека (16 010 КВИ+ и 2 394 КВИ-), из них в стационарах – 2 921 человек, на амбулаторном уровне – 15 483. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 243 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 70 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 56 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 1 068 899.