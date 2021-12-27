Назначен глава комитета индустрии туризма Минкультуры и спорта

Айдос Сакенов родился в 1987 году в Усть-Каменогорске. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л. Гончарова, Академию госуправления при президенте РК, Университет Лидса. В разные годы занимал различные должности в структуре министерства транспорта и коммуникаций, в комитете автомобильных дорог МИИР, в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы, был заместителем руководителя управления предпринимательства и торговли Павлодарской области. С мая 2020 года являлся заместителем председателя комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта.