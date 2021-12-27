Им стал занимавший ранее должность зампреда комитета Айдос Сакенов
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Назначен глава комитета индустрии туризма Минкультуры и спорта
Фото primeminister.kz

Приказом министра культуры и спорта Айдос Сакенов назначен председателем комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Айдос Сакенов родился в 1987 году в Усть-Каменогорске. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л. Гончарова, Академию госуправления при президенте РК, Университет Лидса. В разные годы занимал различные должности в структуре министерства транспорта и коммуникаций, в комитете автомобильных дорог МИИР, в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы, был заместителем руководителя управления предпринимательства и торговли Павлодарской области. С мая 2020 года являлся заместителем председателя комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта.

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