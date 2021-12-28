Строительство АЭС в Казахстане может занять до 10 лет – Мирзагалиев

Проектная группа при фонде «Самрук-Казына» изучает локацию строительства АЭС в Казахстане, сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев на брифинге в понедельник. По его словам, рассматриваются две локации – поселок Улькен в Алматинской области и город Курчатов. Но окончательного решения пока нет, а строительство АЭС может занять до 10 лет.

«Одно из первых дел, к которым я приступил, когда меня назначили министром энергетики, мы должны были подготовить баланс. В этом году мы стали свидетелями определенных дефицитов, мы были вынуждены импортировать электроэнергию, у нас были перетоки из России незапланированные. Соответственно, мы сделали сейчас баланс электроэнергии потребления и производства до 2035 года. Мы однозначно видим необходимость строительства АЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику», - сказал Мирзагалиев.

При этом он отметил, что «строительство любой станции и в первую очередь АЭС – это вопрос небыстрый», в среднем на это уходит до 10 лет.

«Что касается какой-то определенности, то этот вопрос (о строительстве АЭС – V) уже обсуждается с 2013 года, восемь лет. За это время изучались различные земельные участки, исходя из их сейсмичности, из инфраструктуры, такие как сети, исходя из потребления. В шорт-листе сейчас две локации. Одна – это поселок Улькен, вторая – город Курчатов. По сейсмичности они подходят. Улькен с точки зрения наличия инфраструктуры будет интересней, приоритетней, потому что там проходит линия электропередач 500 киловольт "Север – Юг". Кроме того, поселок Улькен находится ближе к основным нашим потребителям – это южный регион», - продолжил министр.

Однако окончательное решение по выбору участка еще не принято, подчеркнул он. По его словам, «эту работу сейчас уже начали», организована проектная группа при фонде «Самрук-Казына», которая должна все изучить.