Власти Алматы отказались от новогоднего салюта

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по КВИ в целях предупреждения случаев заражений граждан при массовых скоплениях, праздничный фейерверк 31 декабря в Алматы не планируется», - сообщил городской штаб по предупреждению распространения КВИ.

Ранее заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров сообщал, что празднование Нового года в городе пройдет скоромно из-за пандемии. Между тем акимат потратил на новогоднее оформление города полмиллиона долларов.

Напомним, что в прошлом году в Алматы также отказались от новогоднего салюта.