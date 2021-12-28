Это решение принято, чтобы не допустить массовых заражений
  • 190
Власти Алматы отказались от новогоднего салюта
Фото Жанары Каримовой

Власти Алматы приняли решение отказаться от новогоднего салюта.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по КВИ в целях предупреждения случаев заражений граждан при массовых скоплениях, праздничный фейерверк 31 декабря в Алматы не планируется», - сообщил городской штаб по предупреждению распространения КВИ.

Ранее заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров сообщал, что празднование Нового года в городе пройдет скоромно из-за пандемии. Между тем акимат потратил на новогоднее оформление города полмиллиона долларов.

Напомним, что в прошлом году в Алматы также отказались от новогоднего салюта.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы открыли движение по развязке около рынка «Алтын Орда»
Новости
Управление общественного здоровья Алматы призывает не ждать Pfizer
Новости
Минздрав прогнозирует в январе в Казахстане до 3 тыс. случаев COVID-19 в сутки
Новости
В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
Новости
Зоозащитники просят Токаева наложить вето на закон о защите животных
Новости
​Пятеро активистов Демократической партии были задержаны полицией Алматы, один из них подвергся избиению