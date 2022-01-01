34 заболевших коронавирусной пневмонии выявили в Казахстане за сутки

На 30 декабря в Казахстане зарегистрировано 34 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 55 человек выздоровели, сообщил Минздрав.

Всего зарегистрировано 84 205 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 216, выздоровели 77 044 человека.

От коронавирусной инфекции на 30 декабря скончались 3 человека, а всего – 13 015.

На 1 января лечение от КВИ продолжают получать 16 470 человек (14 525 КВИ+ и 1 945 КВИ-), из них в стационарах – 2 119, на амбулаторном уровне – 14 351. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 206 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 72 пациента, на аппаратах ИВЛ – 48 пациентов.