Казахстанцев ждет неустойчивая погода в январе

Так, в первой декаде января в северных регионах прогнозируется снег с метелью, порывистым ветром, в южных регионах - осадки (в виде дождя и снега), гололед, туман, говорится в консультативном прогнозе Казгидромета. Температура воздуха в первые дни января повысится, но ненадолго – в середине первой декады января на территорию Казахстана вновь начнет оказывать влияние очередной холодный антициклон. На большей части республики, прогнозируется прекращение осадков и постепенное понижение температуры воздуха. На северо-западе, севере, в центре, а в конце первой декады и на востоке страны в ночные часы столбики термометров опустятся до 17-32 мороза, в южной половине до -3-13, на западе - до -8-23.

Во второй и третьей декадах января на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, как и в первой декаде, морозные дни будут сменяться теплыми, сопровождаться снегопадами, метелями и порывистым ветром, в южной половине страны прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя и снега, гололед и туман.

С выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, на большей части республики среднемесячная температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса, лишь на северо-западе температура воздуха ожидается около климатической нормы.

Количество осадков в январе предполагается около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы – в северной половине республики, в горных и предгорных районах юга, юго-востока, востока страны, меньше нормы - на юге Мангистауской, на юго-западе Кызылординской областей.