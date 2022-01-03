В больницах с коронавирусом остается 2,1 тыс. человек
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8 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане
Фото Дулата Есназара

На 1 января в Казахстане зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 8 человек выздоровели, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрировано 84 230 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 219, выздоровели 77 090 человек.

От коронавирусной инфекции на 1 января скончались 5 человек, а всего – 13 025.

На 3 января лечение от КВИ продолжают получать 16 544 человека (14 623 КВИ+ и 1 921 КВИ-), из них в стационарах – 2 152, на амбулаторном уровне – 14 392. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 194 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 68 пациента, на аппаратах ИВЛ – 47 пациентов.

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