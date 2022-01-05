Тысячи протестующих находятся в районе площади Республики
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Силовики применили в отношении протестующих в Алматы светошумовые гранаты

На площади Республики силовики применили в отношении протестующих светошумовые гранаты, сообщают корреспонденты Vласти.

На самой площади и на подходах к ней уже несколько тысяч протестующих. Судя по всему, в отношении них также применили слезоточивый газ. Данных о пострадавших пока нет.

Тем временем протестующие продолжают подходить к центру площади, их становится все больше. часть протестующих оттеснили с площади к улице Желтоксан, но люди не расходятся. Протестующие пытаются штурмовать автомобили силовиков, из которых их закидывают светошумовыми гранатами - они в ответ кидают в них палки и другие предметы.

Спустя время протестующие начали покидать площадь, они уходят в сторону улицы Желтоксан. Часть людей ушла вверх по проспекту Назарбаева. В верхней части против участников акции протеста применяли слезоточивый газ.

Сильные взрывы звучат сейчас в районе площади «Астана», по всему центру города стоит очень сильный едкий запах газа.

Тем временем еще одна группа протестующих движется от площади по улице Тимирязева, ее также гонят светошумовыми гранатами.

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