190 человек пострадали в ходе протестов в Алматы

Управление общественного здоровья Алматы сообщило о 190 пострадавших в ходе протестов в городе, 40 человек госпитализированы.

«В лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению. Госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся 7 пострадавших, из них 4 сотрудники полиции», - говорится в сообщении.

В горздраве уточнили, что из числа пострадавших 137 полицейских и 53 гражданских лица.

Между тем в столичном горздраве сообщили, что за сутки скорой медицинской помощью обслужено 9 вызовов на места митингов.

«Трое из них обслужены на месте. Шестерых горожан доставили в стационары города для дополнительного обследования. Все они на уровне приемного покоя осмотрены специалистами и отпущены на амбулаторное лечение. Тяжёлых травм ни у кого нет», - уточнили в управлении.